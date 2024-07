Pkw durchbricht Weidezaun und kollidiert mit Obstbaum - 79-Jähriger schwer verletzt

ELSENFELD, OT RÜCK, LKR. MILTENBERG. Bei einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall am Montagnachmittag wurde der Beifahrer schwer verletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Obernburger Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war eine 74-Jährige am Montagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, auf der Kreisstraße von Eschau in Richtung Streit unterwegs. Auf Höhe des Gut Neuhof durchbrach der Pkw aus noch ungeklärter Ursache einen Weidezaun und kam erst nach rund 50 Metern an einem Obstbaum zum Stehen. Die Fahrerin und ihr 79-jähriger Beifahrer konnten sich zunächst selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.

Die 74-Jährige wurde leicht verletzt und nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Beim 79-Jährigen konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, dass die Verletzungen lebensbedrohlich sind. Er wurde durch den Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Obernburger Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft war insbesondere zur Klärung der Unfallursache ein Sachverständiger mit eingebunden. Die Beamten wurden durch die örtlichen Feuerwehren unterstützt. Auf Grund auslaufender Betriebsstoffe war zudem das Wasserwirtschaftsamt vor Ort.

Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / DAMM. In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in ein Haus eingestiegen und konnten flüchten. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kripo geführt.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Haus in der Tauberstraße kurz vor Mitternacht. Der Hausbewohner wurde durch Geräusche vor seinem Anwesen aus dem Schlaf gerissen und vermutete einen Einbruch. Er machte daher lautstark auf sich aufmerksam und störte hierdurch offenbar die Täter. Diese hatten bereits ein Fenster des Hauses gewaltsam geöffnet.

Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Kripo Aschaffenburg übernommen. Diese bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Pkw-Fahrer innerorts mit 104 km/h gemessen - 32-Jähriger mit über zwei Promille unterwegs

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Die Lasermessung eines Fiat am Montagabend zeigte eine Geschwindigkeit von über 100 km/h an. Bei der anschließenden Kontrolle des 32-jährigen Pkw-Fahrers wurden gleich mehrere Straftaten festgestellt.

Eine Streife der Aschaffenburger Polizei führte am Montagabend in der Schönbornstraße eine Geschwindigkeitsmessung durch. Gegen 20:15 Uhr stellten die Beamten einen Fiat fest, der deutlich zu schnell unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle des Mannes konnte bei diesem deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein anschließender Test ergab einen Wert von über zwei Promille.

Im Rahmen der Kontrolle gab sich der 32-Jährige zunächst als sein Beifahrer aus und händigte der Streife auch dessen Personalausweis und Führerschein aus. Der Grund hierfür war schnell klar, der Fahrer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen einer Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie dem Missbrauch von Ausweispapieren. Zudem erwartet ihn auf Grund des Geschwindigkeitsverstoßes ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Motorradfahrer unter Drogeneinfluss - Gefälschte Kennzeichen angebracht

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Beamter der Verkehrspolizei Aschaffenburg konnte am Montag auf dem Heimweg im Bereich der Anschlussstelle Goldbach ein Motorrad im Grünstreifen feststellen. Der mutmaßliche Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Der Polizeibeamte, der sich auf dem Nachhauseweg von der Dienststelle befand, stellte das Motorrad am Montag, gegen 13:00 Uhr, im Bereich der A3 im Grünstreifen liegend fest. Bei genauerem Hinsehen erkannte er, dass die Kennzeichen an der Maschine gefälscht waren und verständigte die Kollegen der naheliegenden Autobahnpolizei.

Bis zum Eintreffen einer Streife kam der 37-jährige Fahrer des Motorrads wieder zu seinem Fahrzeug zurück. Dieser leugnete zunächst mit der Maschine gefahren zu sein - der Grund hierfür war schnell klar. Der Mann stand deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Der 37-Jährige wurde nach einer Blutentnahme wieder entlassen. Er wird sich nun wegen einer Trunkenheit im Verkehr und einer Urkundenfälschung verantworten müssen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht zum Montag wurde an einem geparkten Audi in der Friedrich-Ebert-Straße das rechte Hinterrad abmontiert.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Vor der City-Galerie wurde am Montag, zwischen 13:10 Uhr und 13:25 Uhr, ein E-Scooter der Marke Ninebot entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

DORFPROZELTEN, LKR. MILTENBERG. Am Montag, gegen 16:00 Uhr, hat eine Radfahrerin ihre Handtasche am Bootsanleger in der Maingasse vergessen. Als sie um 16:30 Uhr zurückkehrte, waren die Wertgegenstände aus der Tasche entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.