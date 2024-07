MÜHLDORF AM INN. Am frühen Dienstagmorgen, 30. Juli 2024, brach in einer Lagerhalle in der Stadtmitte von Mühldorf am Inn ein Feuer aus. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, der entstandene Sachschaden dürfte aber bis zu 100.000 Euro betragen. Die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen zur Brandursache.

Am frühen Dienstagmorgen (30.07.2024) ging um kurz nach 01.00 Uhr bei der Integrierten Leitstelle (ILS) die Mitteilung über einen in Brand einer Lagerhalle am Bonimeierring in Mühldorf am Inn ein. Die Löscharbeiten übernahmen die alarmierten Feuerwehren aus Mühldorf am Inn, Altmühldorf, Mössling und Töging. Sie hatten den Vollbrand rund eine Stunde nach Brandausbruch eingedämmt. Der Sachschaden an der betroffenen Lagerhalle, in der auch Fahrzeuge eingestellt waren, beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf bis zu 100.000 Euro. Das angrenzende Wohnhaus blieb von den Flammen verschont, Menschen wurden zum Glück nicht verletzt.

Die ersten Ermittlungen wurden vor Ort in der Nacht durch die örtliche Polizeiinspektion Mühldorf am Inn übernommen. Inzwischen werden die Untersuchungen von den Brandfahndern der Kriminalpolizei Mühldorf am Inn fortgeführt. Weil die Ermittlungen noch ganz am Anfang stehen, kann zur Brandursache derzeit noch keine Aussage getroffen werden.