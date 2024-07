A9 / MÜNCHBERG, LKR. HOF. Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der A9 bei Münchberg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 55-Jähriger aus Sachsen-Anhalt ums Leben kam.

Um 6.37 Uhr alarmierte ein Zeuge über den Notruf die Polizei. Auf der A9 in Fahrtrichtung Süden war es kurz vor der Anschlussstelle Münchberg-Nord zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter der Marke VW und einem Sattelzug gekommen. Der 48-jährige Fahrer des Kleintransporters kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Kräfte der Feuerwehr befreiten den 55-jährigen Beifahrer aus dem Fahrzeug. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam unter laufenden Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später starb. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Der Sachschaden am Sattelauflieger beträgt nach ersten Schätzungen etwa 20.000 Euro, der Schaden am Kleintransporter beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof kam ein Sachverständiger an die Unfallstelle, um die Beamten bei der Klärung der Unfallursache zu unterstützen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu einer seitlichen Berührung des Kleintransporters mit dem Sattelauflieger. Zum Hergang und zur Ursache des Unfalls führt die Verkehrspolizei Hof die weiteren Ermittlungen.

Die A9 wurde von den Einsatzkräften der Verkehrspolizei Hof in Fahrtrichtung Süden komplett gesperrt. Die Vollsperre dauert wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten aktuell noch an (Stand 10.45 Uhr).