MANCHING. LANDKREIS PFAFFENHOFEN AN DER ILM. Beim Vollzug eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses stellten Ermittler der Polizeiinspektion Ingolstadt rund 1,2 Kilogramm Amfetamin, 11 LSD- und 4 Ecstasy Tabletten, Bargeld, sowie Händlerutensilien sicher. Der Wohnungsinhaber, ein 46-jähriger Mann aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, wurde daraufhin vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wegen Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen war der 46-Jährige ins Visier der Ermittler der Polizeiinspektion Ingolstadt geraten, umfangreich Geschäfte mit Betäubungsmittel zu betreiben. Daraufhin erwirkten diese einen richterlicher Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen, den sie vergangenen Freitagmittag (26.07.2024) vollzogen. Der Verdacht des Handels erhärtete sich, als die Polizeibeamten in der Wohnung in Oberstimm nicht geringe Mengen an Betäubungsmitteln und Händlerutensilien, darunter eine Feinwaage, Druckverschlusstütchen, Frischhaltedosen und Vakuumbeutel fanden und sicherstellten.

Nachdem ein in der Wohnung anwesender Mann bei der Durchsuchung ebenfalls durch auffälliges Verhalten in Verdacht geriet, wurde auch dieser einer Kontrolle unterzogen. Er führte zu diesem Zeitpunkt eine Konsumeinheit Amfetamin, 40 Druckverschlusstütchen und einen mittleren Bargeldbetrag bei sich. In seinem Fahrzeug konnten die Beamten außerdem rund 300 Gramm Marihuana in vakuumierte Gefrierbeutel verpackt, einen Bolzenschneider und ein Cuttermesser auffinden. Der 36-jährige Eichstätter wird sich deshalb ebenfalls einem Strafverfahren wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Das für Rauschgiftdelikte zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Sachbearbeitung in beiden Fällen übernommen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.