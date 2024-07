FÜRTH. (817) In den vergangenen Tagen (26.07.2024 – 29.07.2024) versuchten bislang unbekannte Täter in mehrere Arztpraxen im Stadtgebiet Fürth einzubrechen. In einem Fall waren sie erfolgreich und erbeuteten unter anderem Bargeld.



Im Zeitraum vom 26.07.2024 bis 29.07.2024 versuchten die Täter in eine Arztpraxis in der Poppenreuther Straß einzubrechen. Vom 28.07.2024 auf den 29.07.2024 versuchten sie es in einer weiteren Praxis in der Straße. In beiden Fällen gelang es den Tätern nicht, in die Praxisräume einzudringen.

Im Tatzeitraum vom 27.07.2024 bis 29.07.2024 gelang es ihnen schließlich in eine Praxis in der Ludwigstraße einzubrechen. In den Räumen brachen sie mehrere Schränke auf und entwendeten unter anderem Bargeld aus einer aufgebrochenen Kasse. Die gesamte Beute hat einen Wert von mehreren Tausend Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl