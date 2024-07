OBERSTAUFEN. Am Montagmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 308 zwischen Ratholz und Konstanzer ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand geriet eine 85-jährige Fahrzeugführerin aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Die Kollision war so heftig, dass die Unfallverursacherin von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus ihrem Fahrzeug befreit werden musste. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Kempten geflogen. Der Fahrer und der Beifahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Immenstadt gebracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden, um die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme durchzuführen. Ein Gutachter wurde zur Ermittlung der Unfallursache hinzugezogen. Die genauen Umstände des Verkehrsunfalls sind aktuell Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen