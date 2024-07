Gutes Wetter - Zu hohe Geschwindigkeit - Zwei Motorradunfälle

LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag ist es innerhalb kürzester Zeit zu gleich zwei Unfällen mit Motorradfahrern gekommen. In beiden Fällen geht die Polizei Aschaffenburg von überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit aus.

Unfall auf Staatsstraße

Gegen 12:00 Uhr war ein 32-Jähriger mit seiner Aprilia auf der Staatsstraße 2317 von der Autobahn kommend in Richtung Dammbach unterwegs, als er die Kontrolle über sein Motorrad verlor, stürzte und in einem Graben zu Liegen kam. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Dem Sachstand nach dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache für den Sturz gewesen sein.

Die Straße war für die Unfallaufnahme für etwa eine dreiviertel Stunde gesperrt.

Alleinbeteiligter Sturz auf B26 bei Laufach

Zu einem weiteren Unfall ist es gegen 14:00 Uhr auf der B26 gekommen. Auch hier ist ein Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt und schließlich mit einer Leitplanke kollidiert. Der Mann war von Laufach kommend in Richtung Rothenbuch unterwegs. Die Polizei geht in dem Fall von überhöhter Geschwindigkeit als Unfallursache aus. Der 23-Jährige ist mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Sein Motorrad der Marke BMW musste abgeschleppt werden.

Die Motorradunfälle nimmt die Polizei Unterfranken als Anlass und gibt die folgenden Tipps:

Tasten Sie sich besonders zu Beginn Ihres Saisonstrats erst langsam wieder an das Fahren heran. Nur geübte Fahrer sind sichere Fahrer. Ein Fahr- und Sicherheitstraining kann helfen, sich wieder mit seiner Maschine vertraut zu machen.

Tragen Sie gute Schutzkleidung, um Verletzungen im Falle eines Unfalles zu minimieren.

Achten Sie auf einen jederzeit technisch einwandfreien Zustand ihres Motorrades. Nehmen Sie Ihre Maschine vor jeder Ausfahrt angemessen in Augenschein.

Beachten Sie die geltenden Verkehrsregeln. Halten Sie sich an die geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen. Vermeiden sie riskante Überholmanöver.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagmorgen, gegen 05:30 Uhr, ist es auf der A45 auf Höhe der Anschlussstelle Alzenau Nord zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen zwei Pkw gekommen. Der bereits auf der Autobahn befindliche blaue Fiat 500 hielt daraufhin an. Der gänzlich unbekannte Pkw, der auf die Fahrbahn in Richtung Aschaffenburg aufgefahren ist, fuhr jedoch einfach weiter. Die Polizei Alzenau ermittelt wegen Unfallflucht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.