1176. Person verstirbt nach möglichem Unfallgeschehen – Schwabing

Am Sonntag, 28.07.2024, gegen 21:20 Uhr, wurde ein 58-Jähriger mit Wohnsitz in München auf einem Parkplatz in der Ungererstraße schwer verletzt durch Passanten aufgefunden. Dieser lag vor seinem Fahrzeug, einem Wohnmobil im Fahrbahnbereich und wies massive äußere Verletzungen auf. Noch vor Ort musste er durch Passanten, die Erste Hilfe leisteten, reanimiert werden. Durch den hinzugerufenen Rettungsdienst wurde der 58-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er jedoch wenig später seinen schweren Verletzungen.

Aufgrund der Art der Verletzungen ist nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen ein Unfallgeschehen, bei dem sich ein weiterer Beteiligter unerlaubt vom Unfall entfernte, nicht auszuschließen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Durch Zeugenbefragungen konnte der Unfallzeitraum näher auf 20:00 Uhr bis 21:20 Uhr eingegrenzt werden.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1177. Sturz aus Rikscha, eine Person verstorben – Schwabing

Am Mittwoch, 17.07.2024, gegen 23:00 Uhr, befand sich ein 84-Jähriger mit Wohnsitz in München als Fahrgast einer Fahrradrikscha am Scheidplatz. Beim Aussteigen aus der Fahrradrikscha stürzte dieser. Er wurde hierbei leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine polizeiliche Verständigung erfolgte am Unfalltag nicht.

Am Sonntag, 28.07.2024, gegen 08:45 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass der 84-Jährige im Krankenhaus verstorben ist.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen hinsichtlich eines möglichen Zusammenhanges mit dem Sturz übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere der/die Rikschafahrer/in, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1178. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Dienstfahrzeug der Polizei; vier Personen verletzt – Garching

Am Sonntag, 28.07.2024, gegen 01:15 Uhr, fuhr eine 24-jährige Polizeibeamtin als Fahrerin eines Polizeifahrzeuges VW Kombi auf der Schleißheimerstrasse stadteinwärts. Mit ihr im Fahrzeug befanden sich zwei weitere Polizeibeamte.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 57-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach mit einem Opel Pkw auf der Schleißheimer Straße stadtauswärts und beabsichtigte auf Höhe der Bundesstraße 471 nach links in diese einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb.

Alle vier Personen wurden leicht verletzt und wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1179. Größerer Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungssituation – Fürstenried-West

Am Sonntag, 28.07.2024, gegen 22:40 Uhr, verständigte ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in München den Polizeinotruf 110. Er teilte mit, dass ihn ein Nachbar soeben an der Wohnungstür mit einer Waffe bedroht hatte. Anlass gebend hierfür sei ein zu lautes Verhalten des 27-Jährigen gewesen. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten befand sich der Tatverdächtige, ein 55-Jähriger, bereits wieder in seiner eigenen Wohnung. Dort konnte er durch die Beamten widerstandslos festgenommen werden. Er wurde zu einer Polizeiinspektion gebracht und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Gegen ihn wurde Anzeige wegen Nötigung und Bedrohung erstattet.

Das Kommissariat 26 (u.a. Nötigung) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1180. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Großhadern

Am Sonntag, 28.07.2024, gegen 16:20 Uhr, befand sich eine 44-Jährige mit Wohnsitz in München im Bereich der Kriegerheimstraße beim Joggen. Hier kam ihr ein 48-jähriger mit rumänischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland auf dem Fahrrad entgegen und fuhr an ihr vorbei. Der 48-Jährige hielt hierbei sein entblößtes Geschlechtsteil in der Hand.

Die 44-Jährige verständigte daraufhin unverzüglich den Polizeinotruf 110. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 48-Jährige festgenommen werden. Er wurde in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München verbracht. Er wird im weiteren Verlauf einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die weitere Haftfrage entscheidet.

Er wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1181. Gefährliche Körperverletzung; ein Tatverdächtiger festgenommen – Au

Am Sonntag, 28.07.2024, gegen 18:30 Uhr, befanden sich ein 44-Jähriger und ein 30-Jähriger (beide mit Wohnsitz in München) mit weiteren Bekannten in einer Grünanlage in der Au. Auf die Gruppe kam ein 42-Jähriger mit syrischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland zu und begann ohne erkennbaren Grund einen verbalen Streit mit den Beteiligten. Im weiteren Verlauf bewarf er den 44-Jährigen und den 30-Jährigen mit Glasflaschen. Dabei wurde der 44-Jährige leicht verletzt.

Mehrere Beteiligte wollten die Situation beruhigen. In diesem Rahmen zog der 42-Jährige plötzlich ein Messer und versuchte auf den 44-Jährigen einzustechen. Dieser konnte den Angriff jedoch abwehren. Dabei zog er sich leichte Schnittverletzungen am Unterarm zu.

Der 42-Jährige flüchtete anschließend vom Tatort und der 44-Jährige verständigte umgehend den Notruf der Polizei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 42-Jährige durch Einsatzkräfte der Münchner Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Dabei konnte ein Messer aufgefunden und sichergestellt werden.

Bei einer Durchsuchung wurde festgestellt, dass der Tatverdächtige zudem noch Ausweisdokumente und einen Geldbeutel einer anderen Person mit sich führte. Auch hier erfolgte eine Sicherstellung. Im Anschluss wurde der 42-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird im weiteren Verlauf einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die weitere Haftfrage entscheidet.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung und der Fundunterschlagung übernommen.

1182. Einbruch in Wohnung – Untersendling

Im Tatzeitraum von Samstag, 20.07.2024, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 28.07.2024, 21:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in Untersendling.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen drangen ein oder mehrere unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise über die Wohnungstür in das Anwesen ein. Anschließend wurden sämtliche Räume nach Stehlgut durchsucht und teilweise verwüstet.

Es wurden zahlreiche Gegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro entwendet.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Zillertalstraße, Hinterbärenbadstraße und Rattenberger Straße (Untersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.