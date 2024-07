ZIRNDORF. (814) Am 19.07.2024 (Freitag) kam es in einem Cafè in Zirndorf (Lkrs. Fürth) zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in deren Verlauf einer der Beteiligten ein Messer zog. Die Polizeiinspektion Zirndorf sucht Zeugen des Geschehens.



Gegen 22:00 Uhr ging über den Polizeinotruf die Mitteilung über eine Auseinandersetzung in einem Cafè im Kirchenweg ein. Eine Person soll hierbei ein Messer gezogen haben.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Zirndorf traf vor der Gaststätte mehrere Personen an. Ersten Befragungen zu Folge war es zu einem Streit gekommen, da der spätere Beschuldigte das Cafè nach Aufforderung des Betreibers nicht verlassen wollte. Im Zuge der zunächst verbalen Auseinandersetzung zog der 17-Jährige ein Messer aus seinem Hosenbund und fuchtelte damit herum. Sein Gegenüber nahm dies wahr, ging auf den Jugendlichen zu und entriss ihm das Messer.

Bei einer Durchsuchung des Beschuldigten fanden die Beamten ein weiteres Messer und stellten dieses sicher. Verletzt wurde niemand.

Die Polizisten brachten den 17-Jährigen zur Dienststelle, wo auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Da er sich auch in der Dienststelle weiterhin aggressiv verhielt, nahmen die Beamten den Jugendlichen im Anschluss in Gewahrsam.

Gegen den Beschuldigten leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen Bedrohung ein. Die Beamten suchen zudem Zeugen des Vorfalls. Als der 17-Jährige das Messer gezogen hatte, griffen Ermittlungen zu Folge mehrere Personen ein um diesen zu entwaffnen. Diese – bislang noch unbekannten – Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zirndorf unter der Rufnummer 0911 96927-0 zu melden.



