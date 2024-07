Verkehrsunfall nach Fahrstreifenwechsel - Vollsperrung der Autobahn - Ein Beteiligter leicht verletzt

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der A 3 ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zwei Pkw-Fahrer verletzten sich hierbei leicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Autobahn voll gesperrt.

Gegen 15:45 Uhr ist es auf Höhe der Ortschaft Weibersbrunn zu einem Unfall auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt gekommen. Als der 65-jährige Fahrer eines Renault einen Fahrstreifenwechsel von der mittleren auf die linke Fahrspur durchführen wollte, übersah er einen dort heranfahrenden Seat. Der 20-jährige Fahrer versuchte dem Renault auszuweichen und stieß hierbei mit der Betonmittelleitwand zusammen. Im weiteren Verlauf verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Arbeitsmaschine, die sich auf dem rechten Fahrstreifen befand. Anschließend kamen die Fahrzeuge zum Stillstand.

An der Arbeitsmaschine lief in der Folge an der beschädigten Hebebühne eine größere Menge Hydrauliköl aus. Der 30-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Am Renault wurde das Fahrzeugheck, am Seat die Front stark beschädigt. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Der leicht verletzte Fahrer des Seat wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 65-jährige Unfallverursacher trug keine Verletzungen davon.

Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach übernahm die Unfallermittlungen. Während der Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn für circa 30 Minuten voll gesperrt werden. Bei der Reinigung und Sperrung der Fahrbahn wurde die Polizei durch die Feuerwehren aus Waldaschaff und Weibersbrunn unterstützt.

Nach Unfall auf Autobahn - Verursacher entfernt sich vom Unfallort - Fahrer ermittelt

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach ermittelt nach einem Unfall, der sich am Donnerstag auf der A3 ereignete, gegen den Verursacher. Er hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Ein Unfallbeteiligter erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 11:30 Uhr war der 51-jährige Fahrer eines Unimog auf Höhe Mainaschaff in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs und fuhr auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Bei dem Wechsel auf die mittlere Spur übersah er einen auf dem mittleren Fahrstreifen befindlichen Citroen, dessen 33-jähriger Fahrer auf die linke Spur auswich. Dort fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 63-Jähriger mit seinem BMW. In der Folge fuhr der BMW-Fahrer auf den Citroen auf. Ein hinter dem BMW fahrender Motorradfahrer musste wiederum stark abbremsen und stürzte hierdurch auf die Fahrbahn.

An den beteiligten Pkw und dem Motorrad entstanden Sachschäden. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf circa 3.500 Euro geschätzt.

Der 24-jährige Zweiradfahrer wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Da sich der Unfallverursacher zunächst mit seinem Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit entfernte, nahm die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach noch vor Ort die Ermittlungen auf. Anhand des Kennzeichens konnte er kurze Zeit später jedoch ermittelt werden. Den 51-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Fahrradfahrerin bei Sturz verletzt - Beteiligter Lkw flüchtet - Zeugen gesucht

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagmittag ist es im Industriegebiet zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei Aschaffenburg sucht dabei nach einem Lkw-Fahrer.

Dem Sachstand nach war eine 85-Jährige gegen 12:30 Uhr mit ihren E-Bike auf dem LIDL-Parkplatz in der Industriestraße unterwegs und wollte nach rechts in die Taunusstraße abbiegen. Zeitgleich kam ein Lkw von der Industriestraße und wollte ebenfalls in die Taunusstraße einfahren. Die Seniorin wollte dem Fahrzeug ausweichen und ist dabei zum Sturz gekommen. Zu einem Zusammenstoß mit dem Lkw kam es nicht.

In der Folge erlitt die Frau eine leichte Verletzung am Unterarm. Der männliche Fahrer des Lkw hielt zwar zunächst an und sprach mit Passanten, fuhr dann jedoch weiter, ohne seine Personalien anzugeben.

Die Aschaffenburger Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und hofft neben den bereits bekannten Zeugen auf weitere Personen, die den Unfall beobachtet haben und sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

DAMMBACH, OT WINTERSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 09:00 Uhr wurde ein brauner Seat Ateca angefahren und beschädigt. Das Fahrzeug stand im Bereich der 140er Hausnummern in der Wintersbacher Straße in einem Carport.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.