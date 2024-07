1175. Größerer Polizeieinsatz aufgrund einer Verpuffung - Mittersendling

Am Sonntag, 28.07.2024, gegen 17:15 Uhr erreichten den Polizeinotruf 110 eine Vielzahl an Anrufen aufgrund einer Explosion und eines Feuers im Bereich des Gottfried-Böhm-Ring in Mittersendling. Aufgrund dessen wurden mehrere Streifen zur Örtlichkeit gesandt.

Vor Ort wurden durch die eingetroffenen Streifen eine Sammelstelle für Zeugen bzw. etwaige Verletzte eingerichtet und mehrere Straßen im Bereich des Gottfried-Böhm-Ring für den Verkehr gesperrt. Zeitgleich kümmerte sich die ebenfalls verständigte Feuerwehr um den Brand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es auf der Terrasse einer dortigen Wohnung zu einer Verpuffung im Zusammenhang mit einer Gasflasche. Dadurch verletzten sich zwei Personen schwerer in Form von Verbrennungen und mussten mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht werden. Bei den beiden handelt es sich um einen 35-jährigen und einen 59-jährigen Münchner.

Ein 19-Jähriger aus München, der den Personen in der Wohnung zur Hilfe kommen wollte, erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden im Bereich der Terrasse. Ein Übergreifen des Feuers auf die Wohnung konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Diese bleibt weiterhin bewohnbar.

Das Fachkommissariat 13 (Brand) hat die Ermittlungen, u. a. zur Ursache der Verpuffung, übernommen.