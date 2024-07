MURNAU A. STAFFELSEE, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Samstag, 27. Juli 2024, verstarb ein 77 Jahre alter Mann bei einem Badeunfall im Froschhauser See. Derzeit liegen keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkung vor, alles deutet für die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim auf einen tragischen Badeunfall hin.

In Begleitung eines Angehörigen war ein 77 Jahre alter Mann am Samstag um die Mittagszeit beim Schwimmen im Froschhauser See, als der Angehörige den Senior im Wasser aus den Augen verlor. Als seine Absuche im Uferbereich und der Umgebung erfolglos blieb, verständigte er über Notruf die Polizei.

Bis zum Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung hatten andere Badegäste den 77-Jährigen bereits im Wasser entdeckt und ans Ufer gebracht. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann, der in einer kleinen Gemeinde im Landkreis wohnte, und ein Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.

Der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm vor Ort die Untersuchungen in dem Fall. Bislang ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine Fremdbeteiligung, alles deutet auf einen tragischen Badeunfall hin.