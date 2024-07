Brand eines Reihenhauses

SENDEN. Am Samstagnachmittag wurde die Polizei Senden sowie die Freiwillige Feuerwehr Senden zum Brand eines Reihenhauses in die Sendener Innenstadt gerufen. Im Unteren Flurweg war das Dach eines Reihenmittelhauses in Brand geraten. Aufgrund der verbauten Photovoltaikanlage gestaltete sich die Brandbekämpfung schwierig. Die umliegenden Anwohner wurden aufgrund der Rauchentwicklung gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Durch den Brand wurde der Dachstuhl des besagten Hauses beschädigt. Zudem wurde das Dach des benachbarten Hauses in Mittleidenschaft gezogen. Beide Häuser sind derzeit nicht bewohnbar. Das THW wurde zur Abdichtung der Dächer hinzugezogen. Der Schaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf rund 100.000,- €. Die genaue Brandursache ist derzeit unklar. Mit weiteren Ermittlungen wurde die Kriminalpolizei Memmingen betraut. Im Einsatz befanden sich rund 50 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Senden. (PSt Senden)

