SONTHOFEN. Am Samstagnachmittag wurde ein Brand in dem Ortsteil Altstädten in Sonthofen gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Durch den Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die 77 Einsatzkräfte der Feuerwehren Altstädten, Hinang, Beilenberg und Sonthofen bekamen den Brand zügig in den Griff und konnten diesen löschen. An dem Haus entstand ein Sachschaden von geschätzt mindestens 100.000 €. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen steht hinsichtlich der Brandursache kein technischer Defekt im Raum. Deshalb wurden durch die Beamten weitere Ermittlungen bezüglich einer möglichen fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Die Polizeiinspektion Sonthofen bittet um weitere Hinweise zu der Brandentstehung unter der Tel.-Nr. 08321/6635-0. (PI Sonthofen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).