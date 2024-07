NEUBURG AM INN, LKR. PASSAU. Am Donnerstag (25.07.2024) fand ein Passant am Kletterfelsen unterhalb der Burg Neuburg eine tote Person. Die Kripo Passau ermittelt.

Am Donnerstagabend gegen 18.55 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass am Kletterfelsen bei der Burg Neuburg eine leblose Person aufgefunden wurde. Mit Hilfe der Bergwacht konnte ein männlicher Leichnam aus dem schwer erreichbaren Gelände geborgen werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Passau zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau zur Identifizierung des männlichen Leichnams dauern an. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung vor.

Veröffentlicht: 26.07.2024, 14.05 Uhr