Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. Bei einer Auseinandersetzung in einem Wohnhaus erlitt ein 56-jähriger Mann Verletzungen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

Am Mittwochabend gegen 22 Uhr erschien ein 21-Jähriger in der Wache der Bamberger Polizei. Er gab gegenüber den Beamten an, dass es bei ihm zu Hause gerade zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer anderen Person gekommen sei.

Wenige Zeit später fanden die Beamten heraus, dass ein 56-jähriger Mann eben in ein Bamberger Krankenhaus kam. Die weiteren Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass die beiden Personen zuvor in Streit geraten sind. Hierbei zog sich der 56-Jährige Kopfverletzungen zu, die nach aktuellem Stand von einem stumpfen Gegenstand stammen. Glücklicherweise besteht jedoch keine Lebensgefahr.

Die Beamten nahmen den 21-Jährigen daraufhin vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Ermittlungsrichter am Donnerstag Haftbefehl gegen den 21-Jährigen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.