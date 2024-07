SCHWARZACH A. MAIN, LKR. KITZINGEN. Am Dienstagnachmittag hat sich eine Unbekannte am Telefon als Polizistin ausgegeben und eine Frau um ihr Bargeld gebracht. Die Beute befand sich in einem Tresor, den die Dame an einen unbekannten Abholer übergab. Der Mann entfernte sich anschließend mit einem Pkw. Die Kriminalpolizei Würzburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Dienstag rief eine angebliche Polizeibeamtin bei der 70 Jahre alten Frau an und berichtete von einem tödlichen Verkehrsunfall, den ihr Sohn verursacht haben soll. Der Seniorin wurde erklärt, dass eine Gefängnisstrafe nur durch Zahlung einer Kaution abgewendet werden kann.

Gegen 17:30 Uhr übergab die Rentnerin auf einem Parkplatz in der Schweinfurter Straße einen Safe, in dem sie insgesamt 20.000 Euro Bargeld aufbewahrte, an einen unbekannten Mann. Der Safe wurde in einer schwarzen Sporttasche an den Abholer überreicht. Der Unbekannte war circa 50 Jahre alt und hellhäutig. Er flüchtete in einem grauen Pkw mit Münchener Kennzeichen vom Tatort. Nachdem der Frau der Betrug bewusst wurde, erstattete sie Anzeige bei der Kriminalpolizei.

Weiterer Fall des Callcenterbetrugs

Ein weiterer Fall, bei dem sich unbekannte Männer als Polizeibeamte ausgaben und den Verkehrsunfall der Enkeltochter vorspielten, ereignete sich am Mittwochmorgen in Gerolzhofen, Lkr. Schweinfurt. Hierbei fiel eine 75 Jahre alte Frau auf Betrüger rein. Gegen 14:00 Uhr übergab sie einem Mann an ihrer Wohnanschrift eine Plastiktüte mit Bargeld und Goldschmuck in Höhe von insgesamt 27.000 Euro. Nachdem die Seniorin ihrem Sohn von dem vermeintlichen Unglücksfall berichtete, fiel der Betrug auf.

Der Abholer in diesem Fall kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 28-30 Jahre alt

Ausländisches Aussehen

Trug eine Schildmütze auf dem Kopf

Wer eine der Abholungen möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung der Täter beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.