1711 – Ladendieb zwei Mal erwischt - Festnahme

Innenstadt – Am gestrigen Mittwoch (24.07.2024) entwendete ein 31-jähriger Mann Waren aus einem Kaufhaus. Kurze Zeit später wird er erneut beim Ladendiebstahl erwischt. Polizeibeamte nahmen den 31-Jährigen daraufhin fest.

Gegen 18.40 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter eines Kaufhauses in der Bürgermeister-Fischer-Straße, wie der 31-Jährige mehrere Parfüms im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrags entwendete. Polizeibeamte nahmen den Ladendiebstahl auf und erteilten dem Mann einen Platzverweis.

Kurze Zeit später beobachtete eine Mitarbeiterin eines Lebensmittelgeschäfts, wie der 31-Jährige eine Flasche Alkohol aus dem Regal entnahm und einsteckte. Anschließend verließ er den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Polizeibeamte nahmen den 31-Jährigen fest.

Der 31-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am 25.07.2024 einem Richter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Diebstahls in zwei Fällen und setzte diesen in Vollzug. Der 31-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 31-Jährigen.

1712 - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin - Nachtrag

In der Pressemitteilung Nr. 1678 vom 23.07.2024 berichteten wir Folgendes:

Haunstetten - Am Montag (22.07.2024) fuhr eine 81-jährige Fahrradfahrerin in die Kreuzung Königsbrunner Straße und Lupinenstraße ein und wurde dabei von einem Auto erfasst.

Die 81-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad gegen 11.30 Uhr in den Kreuzungsbereich ein und traf dort auf eine 72-jährige Frau mit ihrem Auto. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 81-jährige Frau stürzte durch den Aufprall und wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Ein Gutachter wurde zur Klärung der genauen Unfallursache hinzugezogen.

Die Polizei ermittelt nun zunächst gegen beide Beteiligte des Unfalls wegen einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung und gegen die Autofahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Ab hier neu:

Die 81-jährige Radfahrerin verstarb am gestrigen Donnerstag (25.07.2024) im Krankenhaus.

1713 – Fahrraddieb erwischt

Lechhausen – Am gestrigen Donnerstag (25.07.2024) entwendete ein 60-Jähriger ein Pedelec in der St.-Anton-Straße und versuchte dieses zu verkaufen.

Gegen 10.30 Uhr entwendete der 60-Jährige das Pedelec aus der St.-Anton-Siedlung. Anschließend versuchte er das Pedelec in mehreren Fahrradläden zu verkaufen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter verständigte schließlich die Polizei, da der 60-Jährige keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnte.

Einsatzkräfte stoppten den 60-Jährigen wenig später im Nahbereich samt Pedelec. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, hatte der 60-Jährige nicht nur das Pedelec entwendet, sondern offenbar auch ein weiteres Rad. Dieses hatte er dann nach derzeitigen Erkenntnissen in der Siedlung gegen das Pedelec eingetauscht. Die Beamten übergaben das Pedelec nach der Anzeigenaufnahme wieder an die Eigentümer.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 60-Jährigen.

1714 – Mehrere Kellerabteile angegangen

Lechhausen – In der Zeit von Dienstag (23.07.2024), 19.00 Uhr bis Donnerstag (25.07.2024), 18.00 Uhr gingen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Kellerabteile in der Waibelstraße an.

Hierbei wurden mehrere Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus beschädigt. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit noch abgeklärt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1715 – Sachbeschädigung und Widerstand

Lechhausen – Am heutigen Freitag (26.07.2024) leistete ein 26-Jähriger Widerstand in der Kurt-Schuhmacher-Straße. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 02.30 Uhr hielt sich der 26-Jährige mit zwei weiteren Männern im Bereich einer Tankstelle auf. Da vor Ort hierbei mehrere Fenster der Tankstelle durch einen der drei Männer beschädigt wurden, verständigte ein Mitarbeiter die Polizei.

Im Rahmen einer sofortigen Fahndung stoppten Polizeibeamte den 26-Jährigen und seine Begleiter im Nahbereich. Bei Ansprache beleidigte und bedrohte der 26-Jährige die Polizeibeamten und zeigte sich äußerst aggressiv. Bei der anschließenden Fesselung des 26-Jährigen, leistete er erheblich Widerstand und spuckte mehrfach in Richtung der Beamten. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, brachten ihn die Beamten in den Polizeiarrest. Auch hier bedrohte und beleidigte er die Beamten mehrfach.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Sachbeschädigung gegen den 26-Jährigen.

1716 – Quad entwendet

Herrenbachviertel – In der Zeit von Montag (22.07.2024), 19.30 Uhr bis Donnerstag (25.07.2024), 17.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Quad in der Wilhelm-Hauff-Straße. Hierbei entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1717 – Alkoholisiert unterwegs

Hochfeld – Am gestrigen Donnerstag (25.07.2024) war ein 18-jähriger Rollerfahrer alkoholisiert im Alten Postweg unterwegs und versuchte sich einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Gegen 14.00 Uhr beobachtete eine Polizeistreife den 18-Jährigen wie er ohne Helm mit einer Mitfahrerin unterwegs war. Trotz Anhaltesignalen fuhr der 18-Jährige zunächst über einen Fußgängerweg weiter in Richtung Westen. Kurze Zeit später flüchteten die beiden zu Fuß weiter. Den Roller hatten die beiden zuvor in einem Gebüsch abgelegt.

Im Bereich der Von-Parseval-Straße stoppten die Polizeibeamten den 18-Jährigen und seine Mitfahrerin schließlich und unterzogen sie einer Kontrolle. Hierbei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 0,6 Promille bei dem 18-Jährigen. Zudem war der 18-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem 18-Jährigen und unterbanden die Weiterfahrt. Während der Kontrolle zeigten sich beide Personen äußerst aggressiv. Als die Beamten die Mitfahrerin daraufhin fesselten, leistete sie Widerstand. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstands gegen den 18-Jährigen bzw. seine 19-jährige Mitfahrerin. Personen, die durch die Fahrweise des 18-Jährigen gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

1718 – Brand eines Imbisswagens

Herrenbachviertel – Am gestrigen Donnerstag (25.07.2024) kam es zum Brand eines Imbisswagens in der Reichenberger Straße. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 14.30 Uhr entzündete sich ersten Erkenntnissen zufolge Fett im Imbisswagen, weshalb die Einsatzkräfte verständigt wurden. Die Feuerwehr löschte den Brand anschließend. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.