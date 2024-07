VOLKACH, LKR. KITZINGEN. Zu einem tödlichen Frontalzusammenstoß ist es am Donnerstagabend zwischen Krautheim und Obervolkach gekommen. Ein Motorradfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Gemeinsam mit zwei Bekannten fuhr der 62-Jährige gegen 21:30 Uhr von Krautheim in Richtung Obervolkach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er den Unfallschilderungen nach in einer lang gezogenen Rechtskurve nach links auf den Gegenfahrstreifen ab. Eine entgegenkommende 26-Jährige konnte mit ihrem Opel nicht mehr ausweichen und es kam zum Frontalzusammenstoß. Der alarmierte Notarzt konnte leider nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Rettungsdienst brachte die Autofahrerin mit einem schweren Schock in ein Krankenhaus.

Gemeinsam mit einer Sachverständigen, die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg hinzugezogen worden ist, ermittelt nun die Polizei Kitzingen, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Für die Dauer der Unfallaufnahme, Abschleppung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die Staatsstraße bis gegen 01:30 Uhr gesperrt werden.

An der Unfallörtlichkeit befanden unter anderem die Feuerwehren aus Volkach, Krautheim und Obervolkach mit rund 30 Einsatzkräften, der Rettungsdienst, ein Notarzt, die Straßenmeisterei sowie mehrere Streifen der Polizei Kitzingen und benachbarter Dienststellen. Außerdem war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.