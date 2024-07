GERMARINGEN, OT UNTERGERMARINGEN. Am späten Donnerstagabend des 25.07.2024, bemerkte die Eigentümerin eines landwirtschaftlichen Anwesens, dass Flammen aus dem Heulager schlagen.

Nach einem selbstständigen Absetzen des Notrufes befreite das Ehepaar die meisten der sich im Viehstall befindlichen Kühe. Bis zum Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte stand das Heulager jedoch bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen auf den direkt angrenzenden Viehstall war nicht zu verhindern. Das Heulager brannte komplett aus. Etwa ein Drittel des Viehstalls wurde beschädigt. Es entstand ein beträchtlicher Sachschaden am Dach des Stalls. Der Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden, jedoch überlebten 12 Jungrinder von insgesamt ca. 80 Tieren das Feuer nicht. Bei dem Brand kämpften insgesamt knapp 100 Kräfte der Feuerwehren Obergermaringen, Untergermaringen, Westendorf, Kaufbeuren und Rieden gegen das Feuer an. Des Weiteren waren der Rettungsdienst und ein Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort. Die ersten Ermittlungen wurden durch die Polizeiinspektion Buchloe und Unterstützungskräfte der Polizeiinspektion Kaufbeuren sowie dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der konkreten Brandursache werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Kaufbeuren geleitet. (KPI Memmingen – KDD)

