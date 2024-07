KITZINGEN. Am Mittwochmorgen trat ein bislang unbekannter zwei Mädchen entgegen und entblößte sich vor ihnen. Die Kripo Würzburg ermittelt nun und sucht Zeugenhinweise.



Die beiden 11-jährigen Mädchen waren am Mittwoch, gegen 07:40 Uhr, auf dem Weg zur Schule und liefen hierbei auf dem Hammerstielweg in Richtung Waldkindergarten. Auf Höhe einer dortigen Sitzgelegenheit trat ihnen ein Unbekannter entgegen, sprach sie an und entblößte sein Geschlechtsteil.



Der Vorfall wurde erst im Nachgang bei der Polizei bekannt, die nun die Ermittlungen aufgenommen hat.



Die gesuchte Person konnte wie folgt beschrieben werden:

männlich

circa 180 cm groß bei schlanker Statur

etwa 20 Jahre alt

sprach deutsch mit ausländischem Akzent

bekleidet mit dunklem Kapuzenpullover, dunkler Jeans und schwarzen Nike-Schuhen

führte einen dunklen Rucksack mit sich

Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen zur Identität des Mannes übernommen und bittet Personen, die Hinweise geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.