Keine Handbremse - Falscher Gang - Auto rollt gegen Mauer

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine Autofahrerin hatte am Mittwochnachmittag offensichtlich beim Verlassen ihres Fahrzeugs etwas wesentliches vergessen. Ihr Fahrzeug befand sich bei ihrer Rückkehr nicht mehr an der gleichen Stelle.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16:00 Uhr. Die Besitzerin eines Peugeot stellte ihr Fahrzeug vor ihrem Wohnanwesen im Ortsgebiet ab und ging ins Haus. Als die Frau kurze Zeit später zu dem Pkw zurückkehrte, war dieser nicht mehr auf dem gleichen Platz. Das Auto stand nun an der einige Meter entfernten Hausmauer des Nachbarn.

Die anschließend verständigte Polizei Alzenau hat den Unfall aufgenommen und dabei festgestellt, dass kein Gang eingelegt und die Handbremse nicht angezogen war. In der Folge hatte sich der Peugeot an der leicht abschüssigen Stelle ohne weiteres Zutun in Bewegung gesetzt.

Aufgrund des Anstoßes sind an dem Peugeot und an der Fassade glücklicherweise keine substanziellen Schäden entstanden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Unfall im Kreisel - Zusammenstoß mit Pkw - Rollerfahrer leicht verletzt

ELSENFELD, LKR. WÜRZBURG. Ein Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten ereignete sich am Mittwochmorgen. Ein Rollerfahrer wurde von einem Pkw erfasst und stürzte in der Folge.

Um 06:20 Uhr ist es zu dem Unfall auf der Hofstetter Straße gekommen. Im dortigen Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrer eines Motorrollers und eine VW Golf.

Nach ersten Erkenntnissen, erfasste der Pkw den bereits im Kreisverkehr fahrenden 63-Jährigen. Der Mann kam in der Folge zum Sturz und trug Schürfwunden davon. Er musste nach einer Erstversorgung im Krankenhaus behandelt werden. Der 33-Jährige Autofahrer ist unverletzt geblieben. Die beteiligten Fahrzeuge waren noch fahrbereit.

Die Polizeiinspektion Obernburg ist mit den Ermittlungen zum genauen Unfallhergang betraut.