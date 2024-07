GRASSAU, LRK. TRAUNSTEIN. Vom Parkplatz einer Parkfläche des Hotels am Achental Resort in Grassau entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen einen hochwertigen BMW. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Dienstagabend (23. Juli 2024) wurde der hochwertige Pkw nach ersten polizeilichen Erkenntnissen gegen 18.00 Uhr vom Berechtigten auf einer Parkfläche des Hotels am Achtental Resort in Grassau abgestellt und ordnungsgemäß versperrt.

Am nächsten Morgen, gegen 09.00 Uhr, stellte der Geschädigte dann fest, dass sein grauer Pkw BMW X5 M Competition mit Mannheimer Kennzeichen (MA-) offensichtlich von der Parkfläche entwendet wurde.

Beamte der Polizeiinspektion Grassau übernahmen die ersten polizeilichen Ermittlungen und leiteten, unter Beteiligung zahlreicher umliegender Dienststellen, Fahndungsmaßnahmen nach dem gestohlenen Fahrzeug mit einem Zeitwert von etwa 70.000 Euro ein.

Das zuständige Fachkommissariat Grenze der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise von Zeugen oder Besuchern des Golfresorts:

Wer hat zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen im näheren Umfeld des Golfresorts Achental verdächtige Personen, möglicherweise beim Ausspionieren von Fahrzeugen, beobachtet und kann hierzu sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise erbittet das Fachkommissariat Grenze unter der Telefonnummer 08651 / 970-260 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.