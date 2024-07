SCHWEINFURT. Am Dienstagmorgen wurde eine tote Person in einem Gebäudekomplex aufgefunden. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Am Dienstagmorgen haben Handwerker einen zunächst unbekannten, leblosen Mann in einem Büro- und Geschäftsgebäude in der Innenstadt aufgefunden und die Polizei informiert. Die Beamten begaben sich umgehend zu dem Gebäude in der Langen Zehntstraße, der Mann war jedoch bereits verstorben, ein Arzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt seither in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ergebnisoffen zu den Todesumständen. Beamte der Spurensicherung waren bereits am Dienstag in dem Gebäude im Einsatz.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft fand am Mittwoch die Obduktion des Leichnams in der Rechtsmedizin in Würzburg statt. Dem Sachstand nach handelt es sich bei dem Toten um einen 45-jährigen Mann aus Schweinfurt. Im Zuge der Obduktion wurden am Leichnam des Verstorbenen zudem Verletzungen festgestellt. Deren Entstehung ebenso der Zeitpunkt und die Umstände des Todes sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Spurensuche und auch -sicherung am Auffindeort dauert derweil an. Beamte von Kriminalpolizei, wie auch Unterstützungskräfte sind hierzu auch am Donnerstag an und in dem Gebäude im Einsatz.