NONNENHORN. Wie bereits am 23.07.2024 berichtet, fand ein Zeuge eine leblose 70-Jährige auf einem Ufergrundstück in Nonnenhorn auf. Die Kriminalpolizei ermittelt nun im Rahmen einer SOKO.

Die Kriminalpolizei richtete im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Ableben der am 22.07.2024 in Nonnenhorn aufgefundenen 70-Jährigen eine Sonderkommission bei der Kriminalpolizei Lindau ein. Die Leitung der SOKO „Café“ übernimmt der Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Kempten.

Am Dienstag fand die Obduktion der Verstorbenen statt. Weitere Untersuchungen der Rechtsmedizin sind noch im Gange.

Auch am gestrigen Tag setzte die Polizei ihre umfangreichen Ermittlungs- und Spurensicherungstätigkeiten fort. Die am Dienstag für die Ermittlungsarbeit gesperrten Bereiche in Nonnenhorn sind zwischenzeitlich von der Polizei wieder freigeben.

Die Kriminalpolizei führt jedoch weiter intensive Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts durch. Hierzu vernehmen die Beamten unter anderem eine Vielzahl Zeugen und gehen gewonnenen Spuren und Ermittlungsansätzen nach.

Zeugenhinweise, welche mit dem Ableben der weiblichen Person in Verbindung stehen könnten, werden weiterhin unter der Rufnummer 0831/9909-0 erbeten. (PP Schwaben Süd/West)

Bezugsmeldung:

Meldung des PP Schwaben Süd/West vom 23.04.2024

Redaktioneller Hinweis: Der Zeitpunkt der Obduktion und der pol. Maßnahmen wurden angepasst.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).