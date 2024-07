REPPERNDORF, LKR. KITZINGEN. Mehrere Streifen der Kitzinger Polizei wurden am Mittwochabend zu einer Streitigkeit unter Ex-Lebensgefährten gerufen. Im Rahmen des Einsatzes griff ein 46-Jähriger dem Ermittlungsstand nach die Beamten mit einem Messer an. Die Polizisten machten von ihrer Schusswaffe Gebrauch.

Einsatz im Kugelspielweg am Mittwochabend

Dem aktuellen Sachstand nach wurde die Kitzinger Polizei am Mittwochabend, von der 43-jährigen Ex-Lebensgefährtin des späteren Tatverdächtigen verständigt, nachdem dieser in der gemeinsamen Wohnung randaliert hatte. Beim Eintreffen der ersten Streifen im Kugelspielweg, gegen 21:00 Uhr, begab sich der 46-Jährige in das Gebäude und trat kurze Zeit später mit mehreren Messern vor die Beamten.

In der Folge ging der 46-Jährige mit einem Messer auf zwei Polizeibeamte los. Diese setzten zunächst Pfefferspray ein und gaben einen Warnschuss ab. Als der Mann weiter mit dem Messer auf die Polizisten zulief, machten sie von ihrer Schusswaffe Gebrauch. Der 46-Jährige ging in der Folge zu Boden.

Die Polizeibeamten leiteten umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und setzten diese bis zum Eintreffen eines Notarztes fort. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige erlitt eine lebensgefährliche Verletzung im Bereich des Oberkörpers und muss stationär behandelt werden.

Bayerisches Landeskriminalamt übernimmt Ermittlungen

Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm unverzüglich die ersten Ermittlungen und sicherte die Spuren am Tatort. Wie nach dem Einsatz von polizeilichen Schusswaffen üblich, übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt die weiteren Ermittlungen zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauchs. Das Verfahren gegen den 46-jährigen Tatverdächtigen wegen des Angriffs auf den Polizeibeamten hat die Staatsanwaltschaft Würzburg in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Würzburg übernommen.