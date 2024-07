Der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann verabschiedete am 24. Juli 2024 den Präsidenten der Bayerischen Bereitschaftspolizei, Herrn Udo Skrzypczak, in den Ruhestand. Mit dem derzeitigen Polizeivizepräsidenten des Polizeipräsidiums München, Herrn Michael Dibowski, stellte er in diesem Rahmen auch dessen Nachfolger vor.

Der Vizepräsident der Bayerischen Bereitschaftspolizei Stefan Weis eröffnete den Festakt, der vom Polizeiorchester Bayern musikalisch umrahmt wurde. Er begrüßte die etwa 160 Gäste aus Politik, Justiz, benachbarter Behörden und Institutionen, Vertreter der Kirchen und Glaubensgemeinschaften sowie zahlreiche Führungskräfte der Bereitschaftspolizei und umliegender Polizeidienststellen, die der Einladung des Bayerischen Innenministers gefolgt waren und an den Feierlichkeiten anlässlich des Führungswechsels bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Dominikanerbau der Universität in Bamberg, teilnahmen. Er bedankte sich bei Skrzypczak für dessen stets menschliche Art der Führung, Leitung und Repräsentation der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Seinem Nachfolger Dibowski sicherte er die uneingeschränkte Unterstützung aller Kolleginnen und Kollegen bei der Bewältigung der mit dem neuen Amt verbundenen Herausforderungen zu, bevor er anschließend das Wort an Herrn Innenminister Herrmann übergab.

Herrmann bedankte sich beim Polizeipräsidenten Skrzypczak für seine Leistungen in den zurückliegenden 46 Dienstjahren bei der Bayerischen Polizei. Der gebürtige Coburger Skrzypczak, der es mit der Einstellung in den Polizeivollzugsdienst im Jahre 1978 seinem Großvater, seinem Vater und seinen Brüdern gleichtat, kann auf zahlreiche Wirkungsstätten im Laufe seiner Amtszeit zurückblicken. Herrmann würdigte Skrzypczak als verlässliche Stütze und nannte den Einsatz im Rahmen des G7-Gipfels, die Schaffung eines Logistikzentrums für die Bayerische Polizei, die Erfüllung der Anforderungen durch die erhöhten Einstellungszahlen sowie die Optimierungen im Bereich der Nachwuchsgewinnung und der Aus- und Fortbildung als nur einige der Meilensteine seiner vierjährigen Amtszeit als Präsident der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Mit guten Wünschen für seine Zeit nach dem dienstlichen Wirken verabschiedete Herrmann Skrzypczak in den Ruhestand.

Im weiteren Verlauf wurde Herr Michael Dibowski, bis dato Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums München, in das Amt des Polizeipräsidenten der Bayerischen Bereitschaftspolizei eingeführt. Der 47-jährige Dibowski, der seine polizeiliche Laufbahn im Jahr 1995 mit dem Einstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst begann, kann ebenfalls auf verschiedenste Verwendungen bei der Bayerischen Polizei zurückblicken. Für sein neues Amt und den damit verbundenen neuen beruflichen Lebensabschnitt bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei wünschte Herrmann Dibowski abschließend gutes Gelingen.