Mobile Wache unterwegs

Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:

Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN

Aktionstag der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg

Am 29.07.2024 beginnen in Bayern die Sommerferien. Bei der Beladung von Wohnmobil, Wohnwagen & Co. kann es schnell zur Überladung kommen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg bietet am Freitag (26.07.2024) in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr einen Aktionstag zum Thema „Verwiegung von Fahrzeugen des Urlaubs- und Reiseverkehrs“ an. Hier haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit auf dem Gelände der Autobahnstation Gersthofen ihre Fahrzeuge und Gespanne durch Polizeibeamte wiegen zu lassen, erhalten eine direkte Rückmeldung und können die Beladung ihrer Fahrzeuge vor Reiseantritt in zulässiger Weise anpassen.

Der Aktionstag dient dazu, Bürgerinnen und Bürger zum Thema Ladungssicherung und Fahrzeuggewichte zu informieren und zu sensibilisieren. Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg möchte Urlauberinnen und Urlaubern einen sicheren Start in den Urlaub ermöglichen sowie durch aktive Aufklärung zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr beitragen.

Freitag, 26.07.2024, von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Autobahnstation Gersthofen, Karl-Benz-Str. 3, 86368 Gersthofen

Reggae in Wulf

Friedberg - Anlässlich des Festivals „Reggae in Wulf“ werden rund um das Festival verstärkte Kontrollen durch die Polizeiinspektion Friedberg und benachbarte Polizeidienststellen durchgeführt.

In den letzten Jahren verlief das Festival bis auf wenige Einzelfälle friedlich. Das Hauptaugenmerk des polizeilichen Handelns wird nach der Legalisierung von Cannabis auf die Fahrtüchtigkeit der Teilnehmer bei der An- und Abreise gerichtet sein. Es wird aber nicht nur auf den Konsum von Cannabis hin kontrolliert, sondern auch auf die allgemeine Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugnutzer.

Durch die Stadt Friedberg und den Veranstalter wurde das Festivalgelände zur konsumfreien Zone erklärt.