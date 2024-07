UNTERFRANKEN. Nach einer großangelegten Durchsuchungsaktion am Dienstag wurden die umfangreichen Maßnahmen der EKO „Tankstelle“ auch am Mittwoch fortgesetzt. Mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) und weiterer Einsatzkräfte wurden weitere Objekte, auch im benachbarten Baden-Württemberg, durchsucht.

Erste Durchsuchungen am Dienstag

Wie bereits berichtet, wurden am Dienstagmorgen durch Beamte der Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben und Unterstützungskommandos (USK) der Bereitschaftspolizei Durchsuchungsbeschlüsse für fünf Objekte in Mainfranken und am Bayerischen Untermain vollstreckt. Bei den Maßnahmen konnte eine Vielzahl von Messern und weitere verbotene Gegenstände sichergestellt werden.

Weitere Maßnahmen am Mittwoch

Die umfangreiche Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei wurde unterdessen auch am Folgetag fortgesetzt. Beamte der Kriminalpolizei durchsuchten zusammen mit einem SEK, einem Unterstützungskommando der Bereitschaftspolizei und Kräften der Zentralen Einsatzdienste aus Würzburg erneut mehrere Objekte, darunter auch mehrere Clubheime der Rocker-Gruppierungen, nach Beweismitteln Hierbei wurden auch drei Objekte im Raum Baden-Württemberg abgesucht. Auch bei den heutigen Durchsuchungen konnten, wie bereits am Vortag, mehrere Personen vorläufig festgenommen und nach erkennungsdienstlichen Behandlungen und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Ermittlungen werden weiter fortgeführt

Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft sind mit den Durchsuchungen nicht abgeschlossen und werden in den nächsten Wochen weiter intensiv fortgeführt.