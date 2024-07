PASSAU. Am Dienstag (23.07.2024) plakatierten mehrere Personen verschiedene Gebäude in der Passauer Innenstadt und sprühten Graffiti. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Mehrere Gebäude in der Innenstadt plakatiert

Gegen 16.15 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass vier Personen an mehreren Gebäuden in der Innenstadt Plakate anbringen. Einsatzkräfte stellten vier Personen fest, die sich mit Plakaten und Klebemitteln zu Fuß entfernen wollten. Die drei Frauen im Alter von 22, 25 und 33 Jahren sowie ein 21-Jähriger brachten an drei Bankgebäuden Plakate an, auf denen unter anderem Veranstaltungen von Klimaaktivisten beworben wurden. Diese lassen sich nur schwer entfernen. Der dabei entstandenen Schaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Die vier Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die mitgeführten Plakate und Klebemittel wurden sichergestellt.

Graffiti und Plakate am ZOB

Am selben Tag (23.07.2024) gegen 23.30 Uhr erhielt die Polizei eine Mitteilung über Graffiti Sprayer am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Passau. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte besprühten zwei Personen den Bodenbelag vor der Stadtgalerie. Der 21-jährige Mann und die 22-jährige Frau, die bereits am Nachmittag durch die Plakatierung bekannt wurden, brachten im Bereich des ZOB mehrere Schmierereien sowie erneut Plakate an. Der Sachschaden kann auch hier derzeit noch nicht benannt werden. Um die weitere Begehung von Straftaten zu verhindern, wurden die 22-Jährige und der 21-Jährige in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 24.07.2024, 09.53 Uhr