1145. Einrichtung eines Medien-Upload-Portals nach Körperverletzungsdelikt; zwei Personen verletzt und Festnahme eines Tatverdächtigen – Pasing

- Siehe Medieninformation - 1144 vom 23.07.2024

Am 23.07.2024, gegen 15:10 Uhr, ereignete sich in der Gleichmannstraße in Pasing eine gefährliche Körperverletzung mittels Messer, bei der zwei Geschädigte durch einen 40-jährigen Tatverdächtigen jeweils im Bereich des Oberkörpers verletzt wurden.

Für eine rasche und umfassende Aufklärung bittet die Polizei um Ihre aktive Mithilfe. Sollten Sie Foto-, Video- oder Audioaufnahmen vom Ereignisort bzw. aus der unmittelbaren Umgebung des Geschehens im Zeitraum von 14:30 bis 15:15 Uhr gemacht haben, möchten wir Sie bitten, diese der Polizei möglichst umgehend über unser Upload-Formular zur Verfügung zu stellen, welches unter folgendem Link erreichbar ist:

https://medienupload-portal04.polizei.bayern.de

Sofern die Übermittlung Ihrer Mediendateien mit diesem Formular nicht funktionieren sollte, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!