B2 / NEUDORF, LKR. BAYREUTH. Am Dienstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 2 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw. Der Kradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen.

Gegen 14 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Notruf ein. Ein 62-jähriger Motorradfahrer war auf der B2 von Pegnitz kommend mit seiner BMW unterwegs in Richtung Bronn. An einer Einmündung nahe einem Pendlerparkplatz bog zu diesem Zeitpunkt eine 35-Jährige aus dem Landkreis Nürnberger Land mit ihrem Pkw Mini nach links in die bevorrechtigte Bundesstraße ein. Es kam zu einem folgenschweren Zusammenstoß. Mit schweren Verletzungen brachte der Rettungsdienst den 62-jährigen Kradfahrer aus Lüneburg in ein Krankenhaus. Auch die 35-jährige Autofahrerin musste mit leichten Verletzungen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 28.000 Euro.

Ein von der Staatsanwaltschaft bestellter Gutachter unterstützte die Beamten der Pegnitzer Polizei vor Ort bei den Ermittlungen zu Ursache und Hergang des Unfalls. Bei den Absperrmaßnahmen half die Feuerwehr.

Für die Dauer von Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten ist die B2 nach Schätzungen der Polizei noch bis mindestens 18 Uhr gesperrt.