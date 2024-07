SCHWABACH / HILPOLTSTEIN. (787) Im Zeitraum von Samstagnachmittag (20.07.2024) bis Montagmorgen (22.07.2024) brachen Unbekannte in zwei Gewerbebetriebe in Kammerstein und Allersberg (Lkrs. Roth) ein. Die Schwabacher Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Im genannten Zeitraum verschafften sich Unbekannte gewaltsam über die jeweiligen Eingangstüren Zutritt zu einer Bäckerei in Kammerstein (Am Markt) sowie zu einem Metzgereibetrieb in Allersberg (Altenfelder Straße).

In beiden Fällen durchwühlten die Einbrecher die Räumlichkeiten der Betriebe und entwendeten aus beiden Objekten jeweils einen Tresor. Hierdurch verursachten die Unbekannten Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. Die Höhe des Entwendungsschadens ist noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

In beiden kam die Spurensicherung vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen und prüft mögliche Zusammenhänge der beiden Taten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

