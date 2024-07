1139. Raubdelikt – Laim

Am Samstag, 20.07.2024, gegen 18:15 Uhr, befand sich eine 79-Jährige mit Wohnsitz in München im Bereich der Stöberlstraße. Sie wurde von einer unbekannten männlichen Person auf der Straße angesprochen, welche ihr unvermittelt die am Hals getragenen Schmuckketten abriss. Unter Mitnahme der Tatbeute flüchtete der unbekannte Täter in Richtung Landsberger Straße.

Die 79-Jährige wurde dabei leicht verletzt und begab sich im Anschluss zur Anzeigenerstattung zu einer Polizeiinspektion.

Ermittlungen ergaben, dass der Täter zuvor mit einer weiteren unbekannten Person (Begleiter) den Bus der Linie 130 an der Haltestelle „Rathaus Pasing“ in Richtung Harras nutzte. Der Begleiter des Täters stieg an der Haltestelle „Am Knie“ aus, wobei der Täter mit der 79-Jährigen die Fahrt fortsetzte und an der Haltestelle „Pronnerplatz“ gemeinsam mit ihr ausstieg und ihr im Anschluss die Ketten raubte.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Personen wurden wie folgt beschrieben:

Täter:

Männlich, 25-30 Jahre alt, 170-175 cm groß, südländische Erscheinung, sehr schlanke Figur, schwarze Haare (welche nach hinten zu einem Dutt gebunden waren), auffällige Narbe an der linken Wange, welche vom Ohr bis zum Kinn schräg verläuft; bekleidet mit einem T-Shirt

Begleiter des Täters:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, 170-175 cm groß, südländische Erscheinung, kräftige/dicke Statur, braune Haare; hatte sechs Getränkeflaschen bei sich und scheinbar eine schwere Tasche.

Zeugenaufruf:

Nach Erkenntnissen bestiegen die beiden unbekannten Personen den Bus der Linie 130 an der Haltestelle „Rathaus Pasing“ in Richtung Harras. Der Begleiter des Täters stieg an der Haltestelle „Am Knie“ aus, wobei der Täter mit der 79-Jährigen die Fahrt fortsetzte und an der Haltestelle „Pronnerplatz“ gemeinsam mit ihr ausstieg.

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Stöberlstraße (Laim) und im beschriebenen Linienbus 130 Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.