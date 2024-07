BAD GRÖNENBACH/A 7. Am heutigen Montag kam es am Nachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der A 7 bei Bad Grönenbach. Eine Person wurde hierbei leicht verletzt.

Am 22.07.2024, gegen 14:47 Uhr, befuhr ein 25-jähriger PKW-Fahrer den linken Fahrstreifen der A 7 in Richtung Füssen, als er bei Starkregen auf regennasser Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet und zunächst frontal in die Mittelschutzplanke stieß. Er prallte zurück, drehte sich entgegen dem Uhrzeigersinn, prallte erneut in die Mittelschutzplanke und blieb dann dort auf dem linken Fahrstreifen liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall durch Auslösung der Airbags leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000,- Euro.

An der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr Bad Grönenbach zur Absicherung, Verkehrsführung und -regelung sowie technischen Hilfeleistung eingesetzt. (APS Memmingen)

