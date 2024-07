GÜNZBURG/B16. Am heutigen Montag kam es auf der B16 im Bereich der AS Günzburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem Pkw. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt. Die B16 war in Fahrtrichtung Günzburg zeitweise gesperrt.

Am 22.07.2024, gegen 10:50 Uhr, kam es auf der B16 bei Günzburg zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein mit einem Patienten belegter Rettungstransportwagen befuhr mit Sonderrechten die B16 von Kötz kommend in Richtung Günzburg. Eine 46-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Autobahnabfahrt und wollte bei Grünlicht nach links in Richtung Kötz abbiegen. Nachdem der Rettungstransportwagen eine rote Ampel überfuhr, kam es im weiteren Verlauf zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich.

Die 23-jährige Fahrerin des Rettungstranssportwagens verletzte sich leicht. Zwei Insassen des Pkw verletzten sich ebenfalls leicht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Verkehrsunfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Der im Rettungswagen befindliche Notfallpatient wurde durch den Unfall nicht zusätzlich verletzt. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte ihn unverzüglich ins Krankenhaus.

Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 40.000 Euro. Die Feuerwehr Günzburg, sowie die Ortsfeuerwehr Deffingen übernahmen mit etwa 35 Kräften die Verkehrsführung. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe befanden sich die Straßenmeisterei und eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz. (PI Günzburg)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).