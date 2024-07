BUCHLOE. In den Morgenstunden des 22.07.2024 kam es im Gewerbegebiet zu einem Brand eines Radladers. Die Besitzer und die Feuerwehr konnten das brennende Fahrzeug glücklicherweise zügig ablöschen.

Am Montagmorgen geriet im Gewerbegebiet ein Radlader einer Show-Gruppe in Brand. Ursächlich für den Brand war ersten Erkenntnissen zu Folge ein technischer Defekt im Fahrerhaus des Radladers. Durch das Zerbersten der Scheiben wurden die Besitzer im nahen stehenden Wohnwagen aus dem Schlaf gerissen. Sie konnten durch ein sofortigen Löschversuch den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits fast vollständig löschen. Auch ein Ausbreiten des Feuers auf den danebenstehenden Wohnwagen verhinderten die Besitzer durch ihr schnelles Eingreifen. Der Wohnwagen blieb bis auf ein angeschmolzenes Fenster unbeschädigt. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Am Radlader entstand ein Schaden in Höhe von rund 17.000 Euro. Der Schaden am Wohnwagen beläuft sich auf knapp 1.000 Euro. (PI Buchloe)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).