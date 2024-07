1665 – Ladendieb wird festgenommen

- - - In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg - - -

Oberhausen – Am Samstag (20.07.2024) entwendete ein 44-jähriger Mann mehrere Gegenstände aus einem Lebensmittelgeschäft in der Donauwörther Straße.

Gegen 15.20 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Lebensmittelgeschäfts, wie der 44-jährige Mann Alkohol in dem Geschäft konsumierte, ohne diesen zu bezahlen. Die Polizei wurde hinzugerufen. Da dies offenbar nicht das erste Mal vorkam und der Mann keinen Wohnsitz nachweisen konnte, nahmen ihn die Polizeibeamten fest.

Der 44-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am 21.07.2024 einem Richter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl unter anderem wegen Diebstahls und setzte diesen in Vollzug. Der 44-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Bedrohung gegen den 44-Jährigen.

1666 – Versuchter Raub – Zeugen gesucht

Innenstadt – Am Donnerstag (18.07.2024) versuchte ein bislang unbekannter Täter einer 59-jährigen Frau gewaltsam die Handtasche zu entwenden.

Gegen 23.30 Uhr sprach der unbekannte Täter die 59-jährige Frau an und griff nach ihrer Handtasche, die sie in ihrer Armbeuge hielt. Die 59-jährige Frau drehte sich weg und stürzte hierbei zu Boden. Sie wurde leicht verletzt. Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin. Offenbar trug er eine weiße Jacke und hielt eine Art weißes Kabel in der Hand.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Raubes.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

1667 – Sexuelle Belästigung – Zeugen gesucht

Innenstadt – Am Samstag (20.07.2024) fasste ein bislang unbekannter Täter gegen 05.30 Uhr einer 29-jährigen Frau in der Remboldstraße in den Schritt und flüchtete in Richtung Provinostraße.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, jedoch ohne Erfolg.

Der unbekannte Täter wird von Zeugen wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, schwarze auffällige Brille, kurze beige Hose, graues Sweatshirt, braun gegelte Haare

Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

1668 – Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl

Innenstadt – Am Samstag (20.07.2024) entwendeten eine 47-jährige und 19-jährige Frau gemeinschaftlich mehrere Waren.

Gegen 14.00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts in der Annastraße, wie die beiden Frauen offenbar die Diebstahlssicherungen der Waren entfernten. Die Polizei wurde hinzugezogen. Bei den anschließenden Durchsuchungen wurden Waren im Wert von etwa 1.500 Euro aufgefunden und sichergestellt. Weiter stellte die Polizei bei der 47-Jährigen einen Gegenstand sicher, mit dem sie die Diebstahlssicherungen offenbar entfernten. Die beiden Frauen wurden erkennungsdienstlich behandelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen die 47-Jährige und 19-Jährige.

1669 – Unter Alkohol- und Cannabiseinfluss gefahren

Oberhausen – Am gestrigen Sonntag (21.07.2024) fuhr ein 30-jähriger Mann unter Alkohol- und Cannabiseinfluss mit einem E-Scooter in der Wertachstraße.

Gegen 13.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 30-jährigen Mann in der Wertachstraße. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der 30-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Die Polizeibeamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem 30-Jährigen und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz.

1670 – Unfall unter Alkoholeinfluss

Hochfeld – Am gestrigen Sonntag (21.07.2024) fuhr ein 46-jähriger Mann unter dem Einfluss von Alkohol und verursachte einen Verkehrsunfall.

Gegen 16.25 Uhr fuhr der 46-Jährige mit seinem Auto die Ilsungstraße entlang und touchierte ein geparktes Auto. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 46-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Weiter wurde der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

1671 – Unfallfluchten im Stadtgebiet

Hochzoll – Am gestrigen Sonntag (21.07.2024), zwischen 15.00 Uhr und 17.30 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Honda in der Untersbergstraße.

Anschließend flüchtete er, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstanden am Honda vorne links Kratzer. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.



Oberhausen – Im Zeitraum von Samstag (20.07.2024), 11.00 Uhr bis Sonntag (21.07.2024), 15.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten grünen BMW in der Seitzstraße.

Anschließend flüchtete er, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand am BMW ein Schaden an der Frontstoßstange. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

1672 – Auto zerkratzt

Oberhausen – Am Samstag (20.07.2024), zwischen 06.35 Uhr und 09.00 Uhr, verkratzte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten silbernen Mercedes in der Äußeren Uferstraße.

Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

1673 – Sachbeschädigung durch Brandlegung

Pfersee – Am gestrigen Sonntag (21.07.2024) entzündete ein bislang unbekannter Täter einen Altglascontainer in der Hessenbachstraße.

Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.