OLCHING, LKRS. FÜRSTENFELDBRUCK.Nach einem Badeunfall an der Südseite des Olchinger Sees ist am vergangenen Samstag ein 29-jähriger Mann verstorben.

Gegen 13:00 Uhr war der 29-jährige und wohl stark alkoholisierte Mann zum Schwimmen in den See gegangen. Etwa 15 Minuten später begannen besorgte Verwandte mit der Suche nach dem aus Rumänien stammenden Münchner. Sie fanden seinen Körper leblos auf der Wasseroberfläche auf und zogen ihn an Land.

Nach Verständigung der Rettungskräfte und durchgeführten Reanimationsmaßnahmen wurde der Verunfallte in eine Klinik eingeliefert, wo er kurze Zeit später verstarb.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und geht von einem Unfalltod aus. Hinweise auf ein etwaiges Einwirken Dritter liegen nicht vor.