1132. Pressekonferenz Raub einer hochwertigen Armbanduhr; vier Tatverdächtige festgenommen – Isarvorstadt

Am Donnerstag, 18.07.2024, gegen 16:20 Uhr, kam es in der Klenzestraße zum Raub einer Armbanduhr aus dem Luxuspreissegment. Ein 54-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München war gerade dabei mit seinem Cabriolet PKW am Straßenrand einzuparken. Zu dieser Zeit kam ihm ein Motorroller entgegen und ein bis dato unbekannter Täter griff während des Einparkvorgangs in das Fahrzeuginnere und entwendete ihm gewaltsam die am Handgelenk getragene Armbanduhr. Anschließend flüchteten der unbekannte Täter zusammen mit dem Rollerfahrer vom Tatort in Richtung Isar. Der 54-Jährige informierte sofort die Münchner Polizei über den Notruf 110.

Im Rahmen unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit einer Vielzahl von Streifen konnte in der Folge ein PKW aus einem Zulassungsbezirk in Unterfranken mit vier männlichen Insassen in der Sachsenstraße fahrend festgestellt werden. Der Fahrer entzog sich im Anschluss einer Kontrolle und konnte letztendlich in der Schäftlarnstraße durch die Polizei angehalten werden. Im Fahrzeug befanden sich ein 32-Jähriger, zwei 39-Jährige und ein 41-Jähriger, alle italienische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Während der Flucht konnte ein Zeuge auf der Brudermühlbrücke wahrnehmen, dass aus dem verfolgten PKW ein Gegenstand geworfen worden war. Daher verständigte der Zeuge die Polizei über den Notruf 110 über diese Feststellung. Eine Polizeistreife konnte vor Ort die zuvor geraubte Uhr, welche aus dem Fahrzeug geworfen wurde, in einen Beutel verpackt, auffinden und sicherstellen.

Alle vier Tatverdächtige wurden deshalb vorläufig festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Im Rahmen der Absuche konnte das mögliche Fluchtfahrzeug, ein Motorroller, durch die Polizei in der Schyrenstraße geparkt, mit einer Plane abgedeckt, ohne Kennzeichen aufgefunden werden.

Bei der Durchsuchung des Fluchtfahrzeuges konnte versteckt, eine weitere hochwertige Armbanduhr festgestellt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München I wurden unter anderem der Pkw, die weitere Armbanduhr und der aufgefundene Motorroller beschlagnahmt sowie Blutentnahmen bei den Tatverdächtigen durchgeführt

Die vier Tatverdächtigen wurden am Folgetag, am Freitag, 19.07.2024, einem Haftrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaftbefehle erlassen hat.

Die Ermittlungen zu diesem und eventuell zurückliegenden Fällen werden durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) geführt.

Die Münchner Kriminalpolizei prüft jetzt, ob die Tatverdächtigen auch für weitere Fälle in Frage kommen.