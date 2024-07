FÜRTH. (777) Bereits am Freitagnachmittag (05.07.2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrer bei Veitsbronn (Lkrs. Fürth). Ein 81-jähriger Mann verstarb nun an den Folgen der Verletzungen.



Der 81-jährige Mann fuhr zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr auf dem Radweg entlang der Retzelfembacher Hauptstraße zwischen Retzelfembach und Veitsbronn unterhalb der Bahnunterführung. Offenbar ereignete sich hier ein Verkehrsunfall, bei dem sich der 81-Jährige und ein bislang unbekannter Radfahrer begegneten.

Dabei kam es allen Anschein nach zu einer Berührung zwischen den Radfahrern, woraufhin der 81-Jährige, welcher mit einem Pedelec in Richtung Veitsbronn unterwegs war, zu Fall kam. Hierbei zog sich der 81-Jährige leichte Kopf- und eine Schulterverletzung zu. Im Verlauf der medizinischen Versorgung in einem Krankenhaus, verschlechterte sich der Zustand des Mannes nach dem Unfall dermaßen, sodass er an den Folgen des Sturzes am 20.07.2024 verstarb.

Zum Unfallzeitpunkt war die Retzelfembacher Hauptstraße für Pkw-Fahrer gesperrt. Der zweite Unfallbeteiligte, ein männlicher Radfahrer, setzte seine Fahrt fort, weshalb weder zur Person noch zum Fahrrad Erkenntnisse vorliegen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Fürth bittet mögliche Unfallzeugen und den bislang unbekannten Unfallbeteiligten sich unter der Telefonnummer 0911 973997115 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



