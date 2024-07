NÜRNBERG. (776) Wie mit Meldung 765 berichtet, war seit Donnerstagabend (18.07.2024) eine 83-jährige Frau aus Nürnberg vermisst. Die 83-Jährige konnte am Sonntagabend (21.07.2024) im Nürnberger Stadtgebiet aufgefunden werden.



Am Sonntagabend fanden Passanten die 83-Jährige hinter einer Sichtschutzwand in einer Böschung liegend. Offenbar stürzte die 83-Jährige und befand sich seitdem in hilfloser Lage. Die Frau erlitt glücklicherweise keine lebensbedrohlichen Verletzungen, wurde aber zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gefahren.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.



Erstellt durch: Michael Petzold