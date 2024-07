Einbrecher klettert in den zweiten Stock – Täter entkommt mit Bargeld

HÖSBACH – OT WENIGHÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein bislang Unbekannter ist am Samstagabend in eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Nachdem der Täter den gesamten Wohnraum auf der Suche nach Wertgegenständen verwüstet hatte, machte er sich dem Sachstand nach mit Bargeld aus dem Staub. Zur Aufklärung der Tat bittet die Kripo Aschaffenburg um Zeugenhinweise.

Kurz nach Mitternacht kamen die Bewohner nach Hause und mussten feststellen, dass in ihr Haus in der Lilienstraße eingebrochen war. Die ersten Ermittlungen der Polizei Aschaffenburg ergaben, dass der Täter wohl von der Gartenseite aus auf eine Mauer gestiegen, über das Dach gelaufen ist und so auf einen Balkon im zweiten Stock gelangte. Von dort aus drang er gewaltsam in den Wohnraum ein und durchwühlte sämtliche Schränke auf der Suche nach Wertgegenständen. Mit einer größeren Bargeldmenge entkam er schließlich unerkannt.

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kripo Aschaffenburg und bittet Zeugen, die in der Zeit von 19:00 Uhr bis Mitternacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Wenighösbach beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Kripo Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

Einbrecher nutzten Urlaub aus – Nachbar bemerkt Einbruch

ASCHAFFENBURG / STRIETWALD. Die Urlaubsreise der Eigentümer nutzte am Freitag ein Einbrecher aus und drang in ein Haus im Amselweg ein. Ob der Unbekannte Beute machen konnte, wird sich erst klären, wenn die Bewohner aus dem Urlaub zurück sind. Ein Nachbar sah am Freitagabend ein offenstehendes Fenster und stellte den Einbruch fest.

Ein weiterer Anwohner teilte mit, dass er am Freitag zwischen 11:00 und 15:00 Uhr mehrere Personen auf dem Grundstück gesehen hatte. Die Kripo Aschaffenburg bittet Zeugen, die am Tattag insbesondere in fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Amselweg gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Kripo Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

Mit manipulierten E-Bike unter Drogen- und Alkoholeinfluss unterwegs

ERLENBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Ein sehr zügig fahrender E-Bike Fahrer geriet am Samstagnachmittag in den Fokus einer Streife der Polizei Obernburg. Bei der Kontrolle stellten die Beamten technische Veränderungen fest, die eine höhere Geschwindigkeit ermöglichten. Aber auch bei dem 54-jährigen Fahrer zeigten sich Auffälligkeiten. Ein Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von 1,32 Promille. Tests auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel verliefen ebenfalls positiv.

Auf den 54-Jährigen kommen nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu. Durch die technischen Veränderungen wurde das E-Bike fahrerlaubnispflichtig.

Fahrstreifenwechsel löst Kettenreaktion aus – BMW-Fahrer flüchtet – Zeugen gesucht

BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ohne zu blinken und auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, wechselte am Samstagnachmittag ein BMW-Fahrer auf der A 3 den Fahrstreifen und löste dadurch eine Kettenreaktion aus, bei der ein Mercedes und ein Audi kollidierten. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort.

Das orange/rote BMW Cabrio älterer Bauart befuhr gegen 17:00 Uhr den rechten Fahrstreifen der A 3 in Richtung Frankfurt. Plötzlich wechselte der Fahrer, ohne zu blinken auf den mittleren Fahrstreifen. Ein dort fahrender Mercedes musste stark abbremsen und nach links lenken, um eine Kollision mit dem BMW zu verhindern. Dabei touchierte die Mercedes A-Klasse einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Audi RS 6. Sowohl der Mercedes als auch der Audi-Fahrer fuhren noch bis zum Parkplatz Birkenhain. Der BMW hatte seine Fahrt unbeirrt fortgesetzt. Nach der Unfallaufnahme mussten beide Fahrzeuge aufgrund der Unfallschäden abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.

Kinder werfen Steine auf die Autobahn – Polizei ermittelt gegen 8 und 9 Jahre alte Jungen

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwei 8 und 9 Jahre alten Jungen stehen im Verdacht, am Samstagnachmittag Steine in der Einhausung auf die Autobahn geworfen zu haben. Eine 23-jährige Autofahrerin konnte nur durch eine Vollbremsung eine Kollision mit einem der geworfenen Steine verhindern. Polizei sucht Zeugen.

Dem Sachstand nach betraten die Kinder gegen 14:20 Uhr über einen Notausgang den Zwischenbereich der Einhausung in Fahrtrichtung Frankfurt. Dort warfen sie Steine und andere Gegenstände auf die Autobahn. Eine Stunde später ging erneut die Mitteilung über Kinder in diesem Bereich bei der Polizei ein. Eine Streife der Verkehrspolizei entdeckte schließlich den 9-Jährigen und konnte kurze Zeit später seinen ein Jahr jüngeren „Komplizen“ ermitteln. Die Verkehrspolizeiinspektion Hösbach führt nun Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Autofahrer, die in der Zeit von 14:20 bis 15:20 Uhr die A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt befahren haben und durch die Gegenstände gefährdet oder geschädigt worden sind, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.

O-Ton des Pressesprechers Enrico Ball

Ohne Fahrerlaubnis und ohne Zulassung - aber dafür unter Drogeneinfluss war ein 28-Jähriger unterwegs

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine Mercedes C-Klasse zog am Freitagvormittag auf der A 3 das Interesse der Fahnder der Verkehrspolizei auf sich. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mercedes nicht zugelassen war, der Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß und zusätzlich noch unter Drogeneinfluss am Steuer saß.

An der Tank- und Rastanlage Spessart Süd unterzogen die Beamten den 28-Jährigen einer Kontrolle. Relativ schnell stellte sich heraus, dass der Mercedes seit Ende Mai außer Betrieb gesetzt worden war und somit weder eine Zulassung noch eine Haftpflichtversicherung bestand. Einen Führerschein konnte der Fahrer ebenfalls nicht aushändigen, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die montierten Kennzeichen hatte der 28-Jährige angeblich gefunden und an seinem Mercedes befestigt. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich zusätzlich noch heraus, dass der Mann möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aus diesem Grund führte ein Arzt eine Blutentnahme bei ihm durch.

Auf den Fahrer kommt nun ein ganzes Bündel verschiedenster Strafverfahren zu.

Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Alzenau

MÖMBRIS – OT STRÖTZBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein in der Kreuzgasse geparkter VW Kleintransporter ist am Freitag in der Zeit von 12:50 bis 13:10 Uhr vorne links erheblich beschädigt und der Außenspiegel abgerissen worden. Anwohner hatten in der Zeit einen Sattelzug beobachtet, der in der Straße rangierte. Dabei handelte es sich um eine rote Sattelzugmaschine mit weißem Planenauflieger und roter Aufschrift. Möglicherweise handelte es sich um eine Zulassung aus München.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.