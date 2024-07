Im Beisein von Innenminister Joachim Herrmann vereidigte der Präsident der Bayerischen Bereitschaftspolizei Udo Skrzypczak am Samstag mehr als 1.500 Polizistinnen und Polizisten in der Frankenhalle in Nürnberg. Die angehenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten leisten derzeit ihren Dienst in den Ausbildungsstandorten der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Dachau, Königsbrunn, Nürnberg, Dachau, Sulzbach-Rosenberg mit der Außenstelle Nabburg und Würzburg sowie an den Hochschulen Fürstenfeldbruck und Sulzbach-Rosenberg. Zu den zu Vereidigenden gehörten zudem Spitzensportlerinnen und -sportler der Spitzensportfördergruppe welche beim Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei in Ainring angesiedelt.

Die Festrede hielt Ministerpräsident Dr. Markus Söder. Dieser betonte, dass Bayern das sicherste Bundesland ist und dies auch bleiben soll. Staatsminister Joachim Herrmann hob hervor, dass die Bayerische Polizei im Jahr 2028 einen Rekordwert mit mehr als 47.000 Stellen erreichen wird. Zusammen mit den vielen Ehrengästen und den Familienangehörigen nahmen ca. 7.000 Personen an der Feierlichkeit teil. „One Moment in Time“ – den doch sehr bekannten Musiktitel übernahm Frau Dr. Regina Postner von der Bayerischen Polizeiseelsorge für ihre Impulse kurz vor dem feierlichen Eid. Musikalisch umrahmt wurde die ganze Veranstaltung vom Polizeiorchester Bayern unter der Leitung von Generalmusikdirektor Prof. Johann Mösenbichler.