TRAUNSTEIN. Am Freitag, 19. Juli 2024, ereignete sich in Traunstein ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei erfasste ein Radlader eine 83-jährige Fahrradfahrerin und verletzte diese schwer. Die Radfahrerin erlag am späten Nachmittag im Klinikum ihren schweren Verletzungen. Die Polizeiinspektion Traunstein übernahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 19.07.2024 gegen 11:30 Uhr in der Kreuzstraße in Traunstein. Ein 54-jähriger aus dem Landkreis Traunstein wollte dabei mit seinem Radlader von der Tankstelle nach rechts in die Kreuzstraße einfahren. Hierbei übersah er eine heimische 83 jährige Fußgängerin auf dem Gehweg der Kreuzstraße.

Die Fußgängerin wurde von dem Radlader erfasst und dabei schwerst verletzt. Sie wurde nach notärztlicher Behandlung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Klinikum transportiert. Die Schwerverletzte erlag am späten Nachmittag ihren Verletzungen. Der Fahrer des Radladers blieb unverletzt.

Durch die Staatsanwaltschaft Traunstein wurde zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs die Erstellung eines Gutachtens angeordnet.

Zur Versorgung der Verletzten war das Bayerische Rote Kreuz mit einem Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort, zudem war die Feuerwehr Wolkersdorf zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden durch die Polizeiinspektion Traunstein geführt. Zur Aufnahme waren mehrere Streifen der hiesigen Dienststelle und der Verkehrspolizeiinspektion Traunstein im Einsatz.

Die Kreuzstraße war während der Unfallaufnahme ca. drei Stunden gesperrt.

Die Polizeiinspektion Traunstein bittet Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Dienststelle unter 0861 / 9873 - 0 zu melden.