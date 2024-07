PP SCHWABEN SÜD/WEST. Seit Wochen kommt es zu einer Häufung von Diebstahlsdelikten aus unverschlossenen Kraftfahrzeugen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Wie geht die Täterschaft vor? Wo sind die meisten Fälle passiert? Was rät die Polizei?

Der Modus Operandi

Bislang ist bekannt, dass eine mit der Bahn umherreisende Tätergruppierung für die Diebstähle in Frage kommt, einige Fälle konnte die Polizei bereits zuordnen. Seit Juni 2024 sind im Zuständigkeitsbereich über 50 Fälle polizeilich angezeigt worden, der Modus Operandi ist meist derselbe. Die Bande reist mit dem Zug an und hält Ausschau nach unverschlossenen Fahrzeugen. In der Regel geschieht dies an Parkplätzen von Bahnhöfen und Supermärkten. Die Täter entwenden mutmaßlich auch Fahrräder und sind dadurch in der Region unauffällig mobil. Es kam auch schon in kleineren Ortschaften zu Diebstählen, die der Täterschaft zuzuordnen sind, von Bargeld, Elektrogeräten und anderen Wertgegenständen. Bislang ist ein Beuteschaden von mehreren tausend Euro entstanden.

Die Polizei ermittelt

Die Polizei arbeitet weiter an der Aufklärung der bislang festgestellten Fälle. Im Bereich des PP Schwaben Süd/West lag der Schwerpunkt zuletzt in den Gemeindebereichen Illertissen, Vöhringen, Bad Wörishofen, Buchloe und Kaufbeuren.

Hinweise der Polizei

Unverschlossene Kraftfahrzeuge begünstigen den Tatablauf und sind leichte Beute. Damit Sie sich vor der Diebesbande schützen können, befolgen Sie bitte die polizeilichen Hinweise.

Achten Sie darauf:

Versperren Sie nach jeder Fahrt Ihr Fahrzeug , auch wenn Sie dieses nur kurz abstellen.

nach jeder Fahrt , auch wenn Sie dieses nur kurz abstellen. Hinterlassen Sie keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen oder verschließen Sie diese notfalls in den Ablagefächern.

in den Fahrzeugen oder verschließen Sie diese notfalls in den Ablagefächern. Wenn Ihnen etwas Verdächtiges auffällt, bitte teilen Sie dies unverzüglich mit.

auffällt, bitte teilen Sie dies unverzüglich mit. Sie können sich an jede Polizeidienststelle wenden oder auch den Notruf 110 bedienen.

(PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).