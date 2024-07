BURGHAUSEN, LKR. ALTÖTTING. Am frühen Sonntagmorgen, 14. Juli 2024, sollen vier bislang unbekannte Männer in Burghausen einen 39-Jährigen im Rahmen einer Auseinandersetzung verletzt haben. Dabei sollen dem Opfer erhebliche Kopfverletzungen zugefügt worden sein. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft übernahmen nun die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Dabei bitten die Ermittler nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Bereits am Sonntag (14. Juli 2024), gegen 2.30 Uhr, soll es vor einer Diskothek in Burghausen, In den Grüben, zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 39-Jährigen und einer weiteren Personen gekommen sein. Es besteht der Verdacht, dass der 39-jähriger Mann im weiteren Verlauf durch vier bislang unbekannte Tatverdächtige körperlich angegriffen wurde. Durch Schläge und Tritte soll das Opfer erhebliche Kopfverletzungen erlitten haben. Erst als mehrere unbeteiligte Personen einschritten, soll die Tätergruppe vom Geschädigten abgelassen haben.

Nach dem Vorfall begab sich der 39-Jährige aus dem Landkreis Altötting selbständig zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Er erlitt nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere Brüche im Gesichtsbereich, sowie ein Schädel-Hirn-Trauma. Der Geschädigte wurde zwischenzeitlich aus dem Krankenhaus entlassen, muss sich aber noch Operationen unterziehen lassen.

Nachdem der Vorfall am 18. Juli 2024 polizeilich bekannt geworden war, übernahmen Beamte der Polizeiinspektion Traunstein die ersten Ermittlungen. Mittlerweile wurde die weitere Sachbearbeitung durch das zuständige Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernommen. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Zum momentanen Zeitpunkt liegt nur die Beschreibung eines Mannes aus der Gruppe der vier Tatverdächtigen vor. Hierbei soll es sich um einen ungarisch sprechenden Mann, zwischen 40 und 45 Jahren handeln, ca. 1,70 m groß, kräftige Figur, kurze, bzw. kahl rasierte Haare. Dieser war bekleidet mit einer beigen Hose und einem hell gestreiften Hemd.

Hintergründe und Motiv der Tat sind jetzt unter anderem Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, weshalb diesbezüglich noch keine Aussagen getroffen werden können.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei um Hinweise: Mitteilungen nimmt die Kriminalpolizeistation Mühldorf unter der Telefonnummer 08631 / 3673-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen: