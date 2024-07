1625 - Erregung öffentlichen Ärgernisses

Innenstadt - Bereits am Montag (15.07.2024) entblößte sich ein 50-jähriger Mann in der Bahnhofstraße im Genitalbereich und sprach mehrere Personen an.

Gegen 08.10 Uhr sprach er eine an der Straßenbahnhaltestelle der Linie 4 sitzende Frau mit ihrem Kleinkind an. Der Mann stieg daraufhin mit geöffneter Hose in die Straßenbahn ein und fuhr Richtung Königsplatz. Die Polizei nahm ihn dort vorläufig fest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Zeugen die Hinweise zu der Tat geben können, sowie die Frau, die mit ihrem Sohn an der Haltestelle saß, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

1626 - Dieseldiebstahl

Lechhausen - Zwischen Dienstag (16.07.2024), 22.15 Uhr und Mittwoch (17.07.2024), 13.35 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter Dieselkraftstoff aus einem abgestellten LKW in der Endorferstraße.

Insgesamt wurden 600 Liter Diesel in einem fast vierstelligen Wert entwendet.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

1627 - Ladendiebstahl

Hochzoll - Am Mittwoch (17.07.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter mehrere Waren in einer Drogerie in der Hochzoller Straße.

Gegen 15.00 Uhr entwendete der unbekannte Täter Waren in einem niedrigen dreistelligen Gesamtwert. Ein Mitarbeiter beobachtete den Mann und sprach ihn nach dem Kassenbereich an. Der unbekannte Mann flüchtete aus der Drogerie und ließ die Waren zurück.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

1628 - Unfallflucht

Pfersee – Am Dienstag (16.07.2024), zwischen 17.30 Uhr und 20.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten grauen Mercedes in der Pürnerstraße.

Anschließend flüchtete er, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in einer niedrigen vierstelligen Höhe.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

1629 - Ladendiebstähle in der Innenstadt

Innenstadt - Am Mittwoch (17.07.2024) entwendete ein 25-jähriger Mann Getränke aus einem Supermarkt in der Bürgermeister-Fischer-Straße.

Gegen 18.50 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter, wie ein 25-Jähriger zwei Getränkedosen einsteckte und den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen wollte. Der Mitarbeiter hielt den Mann auf und verständigte die Polizei.

Die Polizei stellte bei der Durchsuchung ein griffbereites Klappmesser und die Getränkedosen bei dem 25-Jährigen sicher. Die Waren hatten einen knapp zweistelligen Wert.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls mit Waffen.

Innenstadt - Ebenfalls am Mittwoch (17.07.2024) entwendeten eine 22-jährige Frau und ein 26-jähriger Mann Kleidungsstücke aus einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße.

Gegen 19.45 Uhr steckten die 22-jährige Frau und der 26-jährige Mann mehrere Kleidungsstücke in eine Tasche und verließen das Bekleidungsgeschäft ohne zu bezahlen. Sie wurden durch einen Mitarbeiter beobachtet und angehalten.

Die Polizei stellte bei einer Durchsuchung die Kleidungsstücke sicher und übergab sie dem Geschäft. Die Waren hatten einen niedrigen, dreistelligen Wert.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Diebstahls.