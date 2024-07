KRONACH. Beamte der Kronacher Polizei nahmen am Mittwochmorgen einen 15-jährigen Jungen fest. Er steht im Verdacht, einem 24-Jährigen die Tasche entrissen zu haben.

Am Mittwochmorgen, gegen 9.20 Uhr, teilte der 24-Jährige den Fall über den Notruf mit. Die beiden trafen zuvor in der Mittelstraße an der Ecke zur Rodacher Straße in Kronach aufeinander. Hierbei kam es nach den ersten Ermittlungen zu einer Auseinandersetzung, bei der der 15-Jährige die Tasche des 24-Jährigen entriss und anschließend zu Fuß flüchtete. Der 24-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. In der Tasche befanden sich Kleidung und Wertsachen im Wert von mehreren hundert Euro.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nahmen Beamte der Kronacher Polizei den tatverdächtigen 15-jährigen Jungen einige Zeit später fest.

Sie zeigten ihn wegen des Verdachts eines Raubdelikts und Körperverletzung an. Er wurde nach erfolgter Anzeigenaufnahme an seine Eltern übergeben.

Im Verlauf der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass während der Tat eine männliche Person in unmittelbarer Nähe stand, welche als wichtiger Zeuge in Betracht kommt. Personen, die sachdienliche Hinweise zum genannten Fall machen können und dabei insbesondere die genannte männliche Person, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 in Verbindung zu setzen.