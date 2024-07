Verkehrskontrollen am Untermain - Vier alkoholisierte Verkehrsteilnehmer kontrolliert

BAYERISCHER UNTERMAIN. Im Laufe des Dienstags haben die Dienststellen am Bayerischen Untermain in gleich vier Fällen Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln standen. Gegen diese wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung unterwegs

Gegen 09:40 Uhr stoppte die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach am Pendlerparkplatz in der Aschaffenburger Straße einen 46-Jährigen, der mit seinem E-Scooter unterwegs war. An diesem waren keine Kennzeichen angebracht. Zudem stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihn erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Ermittlungsverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Alzenauer Polizei stoppt zwei Pkw-Fahrer

In der Nacht von Dienstag stoppte eine Streife der Alzenauer Polizei gleich zwei Verkehrsteilnehmer, die unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Gegen 23:45 Uhr wurde in Niedersteinbach der Fahrer eines Mercedes gestoppt, der mit rund 0,8 Promille unterwegs war. Im Laufe der Nacht, gegen 01:40 Uhr, wurde in der Industriestraße in Alzenau ein weiterer Pkw-Fahrer ebenfalls mit 0,8 Promille gestoppt. Beide erwartet nun ein Bußgeld, ein Fahrverbot sowie entsprechende Punkte.

Fahrradfahrer mit zwei Promille unterwegs

Am Dienstag, gegen 12:40 Uhr, stürzte in der Mainzer Straße in Miltenberg ein Fahrradfahrer selbstverschuldet. Eine Streife der Miltenberger Polizei stellte vor Ort dann einen Atemalkoholwert von rund zwei Promille fest. In erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Weiterhin gezielte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken

Die unterfränkische Polizei wird ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

„Die Unfallzahlen zeigen, wer sich berauscht hinter das Steuer setzt, gefährdet sich und andere und das ist nicht hinnehmbar! Für mich steht es außer Frage, dass wir dem entgegenwirken verstärkt auf gezielte Kontrollen und Aufklärung setzen.“ (Detlev Tolle, Polizeipräsident)

Bei Wiesenbrand Feuerwehr bedroht - Einsatzkräfte handeln besonnen - Ermittlungen eingeleitet

ESCHAU, OT SOMMERAU, LKR. MILTENEBRG. Bereits am 06. Juli hat ein Mann Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr bei einem Wiesenbrand mit einem kleinen Nutzmesser bedroht. Die Einsatzkräfte haben besonnen reagiert. Gegen den 51-Jährigen wird nun ermittelt.

Dem Sachstand nach befanden sich die Löschmannschaften der Wehren aus Eschau und Sommerau bei einem Brand auf einer Wiese im Ortsgebiet. Offensichtlich wurden auf dem Grundstück unerlaubt Abfälle verbrannt. Hierbei trat der 51-jährige Eigentümer und mutmaßliche Verursacher verbal aggressiv an die Feuerwehrleute heran und hielt im weiteren Verlauf auch ein Obstbaummesser in der Hand. Dabei nahm der Mann eine bedrohliche Haltung ein. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr handelten sehr besonnen und konnten den 51-Jährigen zum Weglegen des Messers bewegen. Eine weitere Eskalation konnte so vermieden werden.

Die hinzugezogenen Beamten der Polizei Obernburg durchsuchten den Aggressor und stellten das Tatmittel schließlich sicher. Der 51-Jährige hatte sich im Laufe des Einsatzes wieder beruhigt, sodass die Streife von einer Gewahrsamnahme absehen konnte.

Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Bedrohung, eingeleitet.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr wurde am Dienstag am Parkplatz der Deutschen Bahn in der Kolbornstraße ein BMW angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

BLANKENBACH, OT ERLENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr, fuhr ein unbekannter schwarzer KIA in den Gartenzaun eines Anwesens "Im Boden". Im Anschluss flüchtete der Unbekannte.

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Dienstags wurden am Bahnhof durch einen Unbekannten zwei dort abgestellte Fahrräder entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag, zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr, wurde am LIDL-Parkplatz "Am Stadtweg" ein geparkter BMW angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.